İncesu Belediyesi araç filosunu genişletti

İncesu Belediyesi, hizmet kalitesini daha da arttırabilmek için filosuna eklediği araçları düzenlenen törenle tanıttı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 4 yıllık görev süresi içerisinde 16 yeni aracı Belediye'ye kazandırdı.

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  • 21.07.2023 13:48
  • Güncelleme: 21.07.2023 13:48
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İncesu Belediyesi araç filosunu genişletti

İncesu Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 5 yeni araç ekledi. İlçe Meydanı’nda düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz ve vatandaşlar katıldı. 
HALKI DÜŞÜNEN HAKKI GÖZETEN BELEDİYE
Duaların edildiği, kurban kesiminin yapıldığı programda konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “ İncesu, bölgenin en fazla göç alan ilçesi. Bu nedenle çalışma alanımız ve hizmet sınırlarımız büyüyor. Bizlerde halkımıza layığı ile hizmet edebilmek için araç makine parkurumuzu büyüttük. Göreve geldiğimiz günden itibaren 16 aracı bünyemize kattık. İncesu Belediyesinde kiralık araç dönemi bitmiştir. Kendi bütçemizle, kaynaklarımızla araçlarımızı almaya devam ediyoruz. Kurduğumuz kademe binası ile araçların bakımı kendi personelimizle yapıyor. İsraf yok, insaf var. Söz verdiğimiz gibi havaların ısınmasıyla birlikte tüm mahallelerde planladığımız çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yatırımlarımız yükselmeye devam ediyor. Halkı düşünen hakkı gözeten İncesu Belediyesi olarak yatırımlarımız, çalışmalarımız sabahın erken ışıklarından akşam geç saatlerine kadar devam edecek” diye konuştu

1ha

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