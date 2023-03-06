İncesu Belediyesi, Göksun Belediyesi ile ‘kardeş belediye’ oldu

İncesu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye meclis salonunda İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Mecliste, İncesu Belediyesi ile Göksun Belediyesi’nin ‘kardeş belediye’ olması oylandı. Karar oy birliği ile kabul edildi.

“ZOR GÜNLERİ EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ”

Deprem sonrası yaşanan zor günlerin el birliğiyle aşılacağını vurgulayan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “Ülkemiz 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yaşanan deprem sonrası İncesu Belediyesi’ne ait iş makinelerimiz ve diğer araçlarımız bölge halkının taleplerini karşılamak, yaraları sarmak için Göksun ilçemize gönderildi. Yaklaşık 20 gündür ekiplerimiz Göksun ilçemize bağlı Ericek başta olmak üzere ilçeye bağlı mahallelerde çalışıyor. Allah’ın izni ile yaraları hep birlikte saracağız. Bugün de meclis kararı ile Göksun Belediyemizle İncesu Belediyemizi kardeş belediye ilan ettik. Yaşanan zor günlerin üstesinden el birliği ile kalkacağız” dedi.