İncesu Belediyesi mimarları, hasarlı binaları kontrol ediyor

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları 1 ay geçmesine rağmen devam ediyor. Kayseri’nin İncesu ve Hacılar ilçelerinde de dün yaşanan deprem, vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrası ilçede ağır hasar olmazken iki yapının yıkıldığı belirtildi. Diğer bölgelerde ise ekipler incelemelere devam ediyor. İncesu Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, hemen çalışma başlattı.

Yapı kontrolleri hakkında bilgi veren İncesu Belediyesi Mimarı Seyhan Karadağ, “Kahramanmaraş depreminden sonra ve İncesu Saraycık ve Karpuzsekisi depremlerinden sonra biz belediye olarak kendi ilçemizde halkın yoğun bulunduğu bölgelerde bizzat kendimiz incelemelerde bulunuyoruz. Bunun için yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığında. Biz ise gözlemsel olarak vatandaşa yardım için incelemelerde bulunuyoruz. Kendi tesislerimiz ve müteahhitlerimizin yaptırmış olduğu binaları geziyoruz. Bunun için ağır hasarlı yapı gözlemlemedik. Çatlak, yıkıntı, döküntü gibi durumları bildiriyoruz. Şu ana kadar Kahramanmaraş depreminden sonra 200’ü aşkın binayı kontrol ettik ve gerekirse de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdik” şeklinde konuştu.