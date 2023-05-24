İncesu Belediyesi morg ve gasilhane yapacak

 İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek, ilçeye morg ve gasilhane (cenaze yıkanan yer) yapacaklarını açıkladı. 

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  • 24.05.2023 17:51
  • Güncelleme: 24.05.2023 17:51
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İncesu Belediyesi morg ve gasilhane yapacak

İncesu’da nüfusun artış göstermesiyle birlikte İncesu Devlet Hastanesi yanında bulunan morg ve gasilhane yetersiz hale geldi. Harekete geçen İncesu Belediyesi de ilçeye daha modern ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde morg ve gasilhane yapmak üzere çalışma başlattı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yeni morg ve gasilhanenin en kısa sürede ilçeye kazandırılacağını duyurdu. İncesu’nun, OSB ve TOKİ’lerin kurulmasıyla gerek hizmetler gerekse de nüfus anlamında geliştiğini belirten İlmek, “Bu nedenle yetersiz kaldığını düşündüğümüz yerlerde belediye olarak gereğini yapmak zorundayız. İlçemizde de uzun süredir ihtiyaç olunan daha sağlıklı ve modern morg ve gasilhane yapılması konusunda bir çalışmamız vardı. Bunu meclisimizin oy birliği ile aldığı karar sonrası en kısa zamanda yapacağız” dedi. 

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, belediye olarak vatandaşlara cenaze araçları, taziye çadırları ile hizmet sunduklarını, halkın vefat eden yakınlarına son vazifelerini sağlıklı ve modern ortamlarda yapmaları için ortam hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

1ha

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