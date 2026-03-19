İncesu Belediyesi’nden bayram öncesi evde bakım hizmeti



(RHA)- İncesu Belediyesi, bayram öncesinde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yatalak ve görme engelli vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret etti.



Kültür İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamada, berber ekipleri tarafından vatandaşların bayram tıraşları yapıldı. Ayrıca ziyaretlerde kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İncesu Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyoruz. Yaklaşan bayram öncesi ilçemizde kimsesiz, görme engelli, yatalak vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etmek suretiyle bayram tıraşlarını yaptırıyoruz. Kolonya ve şekerlerini alıyoruz. Yapılan bu hizmet sadece fiziksel bir destek değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların yalnız olmadığını hissettirmek ve bayram sevincini hep birlikte yaşamak amacıyla bu tür çalışmalar devam edecektir” dedi.

