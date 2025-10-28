İncesu Belediyesi'ne yeni araç

Araç filosuna yeni araçların eklendiği açıklayan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 'Yeni çekicimizin filomuza katılmasıyla birlikte hizmet gücümüz daha da artıyor' dedi.

İncesu Belediyesi'ne yeni araç

İncesu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada araç filosuna yeni ‘çekici’ aracının eklendiği ifade edildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “İncesu Belediyesi olarak araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Halkımıza daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni çekicimizin filomuza katılmasıyla birlikte hizmet gücümüz daha da artıyor. İncesu’muza hayırlı olsun. Birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir İncesu için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı
Kayseri’de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı
2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
Kayseri'de 'Türkiye-Almanya Danışma Günleri' düzenlenecek
Kayseri’de ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlenecek
Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi
Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi
Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'
Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!