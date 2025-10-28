İncesu Belediyesi'ne yeni araç

İncesu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada araç filosuna yeni ‘çekici’ aracının eklendiği ifade edildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “İncesu Belediyesi olarak araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Halkımıza daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni çekicimizin filomuza katılmasıyla birlikte hizmet gücümüz daha da artıyor. İncesu’muza hayırlı olsun. Birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir İncesu için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.