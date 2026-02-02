  • Haberler
  • Spor
  • İncesu Belediyesi sporcusu paralimpik dalında Türkiye şampiyonu oldu

İncesu Belediyesi sporcusu paralimpik dalında Türkiye şampiyonu oldu

İncesu Belediyesi paralimpik yüzme sporcusu Ecrin Bütün, Antalya'da gerçekleştirilen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri yarışlarında 800 metre serbest ve 150 metre ferdi karışık branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.

İncesu Belediyesi sporcusu paralimpik dalında Türkiye şampiyonu oldu

30 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihinde Antalya’da paralimpik Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri gerçekleşti. Gerçekleşen seçmelerde İncesu Belediyesi paralimpik yüzme sporcusu Ecrin Bütün, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri yarışlarında 800 metre serbest ve 150 metre ferdi karışık branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı
Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı
Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!
Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!
YRP'li Ekinci, 'Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil'
YRP’li Ekinci, “Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil”
Rektör Altun, '800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz'
Rektör Altun, “800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz”
Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı
Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!