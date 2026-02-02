İncesu Belediyesi sporcusu paralimpik dalında Türkiye şampiyonu oldu
İncesu Belediyesi paralimpik yüzme sporcusu Ecrin Bütün, Antalya'da gerçekleştirilen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri yarışlarında 800 metre serbest ve 150 metre ferdi karışık branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.
