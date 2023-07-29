İncesu Belediyesi zipline alacak

İncesu Belediyesi, zipline sistemi alımı için ihale ilanında bulundu.

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  • 29.07.2023 10:45
  • Güncelleme: 29.07.2023 10:56
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İncesu Belediyesi zipline alacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İncesu Belediyesi, zipline sistemi alımı için ihale ilanında bulundu.

İncesu Belediyesi tarafından verilen ilanda, ilçede bulunan Marina Sosyal Tesis Alanına kurulacak olan zipline ile ilgili ihale duyurusunda bulundu. Zipline tek yön, çift hat ve hat uzunluğu minimum 460 metre olacak sistemle ilgili verilecek olan tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacağı belirtilirken, son teklif verme tarihi de 18 Ağustos olarak kaydedildi.

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İHA

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İncesu Belediyesi zipline alacak

İncesu Belediyesi zipline alacak

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