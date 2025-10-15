İncesu'da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılan İncesu Belediye Meclis Üyeleri Kemal Becer ve Bekir Soyak ile İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan İncesu Gençlik Kolları Başkanı Nihat Yakışır’ı İl Başkanlığında ağırladı. İl Başkanlığı binasında gerçekleşen buluşmaya, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç ve ilçe teşkilat mensupları katıldı. Yeni katılımların teşkilatın gücüne güç kattığını belirten İl Başkanı Hüseyin Okandan, birlik ve beraberliğin AK Parti’nin en büyük gücü olduğunu vurguladı. Kemal Becer, Bekir Soyak ve Nihat Yakışır’ın AK Parti ailesine katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Okandan: “Biz, millete hizmet yolunda aynı dava ve ideal etrafında buluşan büyük bir aileyiz. Partimize katılan her bir yol arkadaşımız, davamızın daha da büyümesine, daha da güçlenmesine katkı sağlıyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kutlu yolda bizlerle omuz omuza yürüyecek olan yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti’ye katılan meclis üyeleri ve gençlik kolları başkanına AK Parti rozetlerini takdim etti.