İncesu’da 2022 yılında 234 çift dünya evine girdi

Birçok çiftin nikahını kıyarak mutlu günlerine ortak olduklarını belirten İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “İncesu Belediyemiz 2022 yılında ilçe içinde gerekse de ilçe dışında 234 çiftin nikahını kıydı. Öncelikle evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. Evlilik insan hayatında önemli bir dönüm noktası. İncesu Belediyemiz Nikah Memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok genç çift belediyemizde ‘evet’ diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. Bizler de bir ‘evet’ ile mutluluklarına ortak, evliliklerine vesile oluyoruz. Evlenen çiftlerimize günün hatırası olması ve evlerinin en değerli yerlerinde saklaması için Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın olduğu seti hediye ediyoruz. Bu vesile ile evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar dilerim" açıklaması yaptı.