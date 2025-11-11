İncesu'da 2025 değerlendirme ve 2026 planlama toplantısı gerçekleştirildi
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Koç ve mahalle muhtarlarının katılımıyla 2025 değerlendirme ve 2026 istişare planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar, tamamlanan projeler ve ele alındı. Başkan İlmek, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.