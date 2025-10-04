  • Haberler
  • Gündem
  • İncesu'da 5 mahallede yol yenileme ve yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor

İncesu'da 5 mahallede yol yenileme ve yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor

İncesu Belediyesi tarafından Aksu Bağları, Tahirini, Süksün, Saraycık ve Hamurcu Mahalleleri'nde arazi yollarında asfalt ve sathı kaplama çalışmaları, mahalle içlerinde parke taşı döşeme uygulamaları, yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

İncesu'da 5 mahallede yol yenileme ve yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında; Aksu Bağları, Tahirini, Süksün, Saraycık ve Hamurcu Mahalleleri’nde arazi yollarında asfalt ve sathı kaplama çalışmaları, mahalle içlerinde ise parke taşı döşeme uygulamaları, yol genişletme çalışmaları başladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
SP Genel Başkanı Arıkan 'İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir'
SP Genel Başkanı Arıkan; “İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!