İncesu'da 5 mahallede yol yenileme ve yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor
İncesu Belediyesi tarafından Aksu Bağları, Tahirini, Süksün, Saraycık ve Hamurcu Mahalleleri'nde arazi yollarında asfalt ve sathı kaplama çalışmaları, mahalle içlerinde parke taşı döşeme uygulamaları, yol genişletme çalışmaları başlatıldı.
