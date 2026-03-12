İncesu'da askıda ekmek geleneği yaşatılıyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İncesu ilçesinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemli örneklerinden biri olan askıda ekmek uygulaması sürdürülüyor. İlçedeki fırınlarda uygulanan gelenek kapsamında hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için ekmek bırakırken, ihtiyaç sahipleri de fırınlardan ücretsiz şekilde ekmeklerini alabiliyor.

Fırıncı Bünyamin İpek, askıda ekmek geleneğinin toplumdaki dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirterek, “Osmanlı döneminin kadim geleneklerinden biri olan askıda ekmek uygulaması, ihtiyaç sahiplerinin temel gıdaya erişimini kolaylaştırıyor. Veren ile alan arasında doğrudan bir temas olmaması da insan onurunu koruyan bir yardım modeli sunuyor. Günlük ortalama 30 ile 50 arasında askıda ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kadim geleneği yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.