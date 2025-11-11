İncesu'da badem ve ayva ağaçları toprakla buluştu

İncesu’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla badem ve ayva ağaçları fidan dikimi gerçekleştirildi. İncesu Belediyesi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında, ilçemiz Sivri Dağı yamacında badem ve ayva fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanımız Mustafa İlmek AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Koç, mahalle muhtarlarımız ve ilçe müdürlerimizin teşrif ettiği programda badem ve ayva ağaçları toprakla buluşturularak doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı” denildi.