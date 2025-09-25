İncesu'da belediye ekipleri gece mesaisinde
İncesu Belediyesi, gece saatlerinde ilçede yürütülen çalışmaların görüntülerini paylaşarak, 'Gece gündüz çalışıyoruz derken şaka yapmıyoruz. Çünkü biz sözde değil, icraatta varız' açıklamasında bulundu.
İncesu Belediyesi tarafından gece saatlerinde sahada çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada ise, “Gece gündüz çalışıyoruz derken, şaka yapmıyoruz. Çünkü biz sözde değil, icraatta varız. Halkımıza hizmet etmek, ilçemizi geleceğe hazırlamak için her an sahadayız. Çalışmalarımızı samimiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.