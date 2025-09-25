İncesu'da belediye ekipleri gece mesaisinde

İncesu Belediyesi, gece saatlerinde ilçede yürütülen çalışmaların görüntülerini paylaşarak, 'Gece gündüz çalışıyoruz derken şaka yapmıyoruz. Çünkü biz sözde değil, icraatta varız' açıklamasında bulundu.

İncesu'da belediye ekipleri gece mesaisinde

İncesu Belediyesi tarafından gece saatlerinde sahada çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada ise, “Gece gündüz çalışıyoruz derken, şaka yapmıyoruz. Çünkü biz sözde değil, icraatta varız. Halkımıza hizmet etmek, ilçemizi geleceğe hazırlamak için her an sahadayız. Çalışmalarımızı samimiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
ERÜ'den TEKNOFEST 2025'e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Talas'ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!