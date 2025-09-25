İncesu'da belediye ekipleri gece mesaisinde

İncesu Belediyesi tarafından gece saatlerinde sahada çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada ise, “Gece gündüz çalışıyoruz derken, şaka yapmıyoruz. Çünkü biz sözde değil, icraatta varız. Halkımıza hizmet etmek, ilçemizi geleceğe hazırlamak için her an sahadayız. Çalışmalarımızı samimiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.