İncesu’da ‘Bereket Sofrası’ kuruldu

İncesu Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığının ev sahipliğinde Belediye Düğün salonunda ‘Bereket Sofrası’ adı altında iftar programı yapıldı. İftara, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, parti meclis üyeleri, ilçe STK temsilcileri, Eski İl Başkanları, Eski Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programı öncesi salonu dolduran kalabalığa seslenen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Ramazan birliğin ve beraberliğin ayı. Bizim sadece Ramazan ayında birliğe ihtiyacımız yok. Bizim her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ramazan’dan sonra daha çok çalışacağız. İlçemizde hizmet atağı artarak devam edecek. Birbirimize sahip çıkalım” dedi.