İncesu'da 'Bereket Sofrası' kuruldu

İncesu Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ev sahipliğinde 'Bereket Sofrası' isimli iftar programı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İncesu'da 'Bereket Sofrası' kuruldu

İncesu Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığının ev sahipliğinde Belediye Düğün salonunda ‘Bereket Sofrası’ adı altında iftar programı yapıldı. İftara, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, parti meclis üyeleri, ilçe STK temsilcileri, Eski İl Başkanları, Eski Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programı öncesi salonu dolduran kalabalığa seslenen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Ramazan birliğin ve beraberliğin ayı. Bizim sadece Ramazan ayında birliğe ihtiyacımız yok. Bizim her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ramazan’dan sonra daha çok çalışacağız. İlçemizde hizmet atağı artarak devam edecek. Birbirimize sahip çıkalım” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın Sanat Değeri TBMM Yolunda
Talas’ın Sanat Değeri TBMM Yolunda
Kayseri'nin 3 markası taklit ve tağşiş listesinde yer aldı
Kayseri’nin 3 markası taklit ve tağşiş listesinde yer aldı
Kayseri İHH Başkanı Nurettin Doğu: 'İslam coğrafyası kan ağlıyor'
Kayseri İHH Başkanı Nurettin Doğu: “İslam coğrafyası kan ağlıyor”
İncesu'da 'Bereket Sofrası' kuruldu
İncesu’da ‘Bereket Sofrası’ kuruldu
Son 4 Yılda 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi
Son 4 Yılda 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!