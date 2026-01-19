İncesu'da diyaliz merkezi yapım süreci başlıyor

İncesu Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile gerçekleştirilecek olan diyaliz merkezi yapım süreci başlıyor. Yapılan açıklamada, “Bir hayır, binlerce hayata umut olur. İlçemize, hayırseverimiz Salih Hasır tarafından, Belediyemiz Arsasına yaptırılacak olan Diyaliz Merkezinin yapım süreci başlıyor. Sağlık alanında önemli bir ihtiyaca cevap verecek bu anlamlı yatırım için Sayın Salih Hasır’a gönülden teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. İncesu’muza değer katan her katkı, geleceğimize yapılan bir yatırımdır” ifadeleri kullanıldı.