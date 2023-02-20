İncesu’da eski yapılar kontrol edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 şehirde yıkıma sebep olurken, sarsıntı Kayseri ve ilçelerinde de hissedildi. Kayseri’de az sayıda binada hasar oluşurken, İncesu Belediyesi ise ilçe genelinde özellikle eski yapılarda inceleme başlattı. Belediyeye bağlı İmar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bulgurcu Mahallesinde bulunan eski yapıları yerinde inceledi. Yıkılma riski taşıyan ve tehlike arz eden yapıların çevresine şerit çekilerek “Dikkat Tehlikeli Yapı” uyarısı asıldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yaptığı açıklamada “Ülkemiz 6 Şubat’ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde iki büyük deprem yaşadı. İnsanlarımız maalesef hayatlarını kaybetti. Geçmişi eskiye dayanan yapı çok fazla. Bunların birçoğu da atıl durumda. Sit alanı olması nedeniyle de müdahale edilemiyor. Ancak belediye olarak tehlike arz eden bu yapılara uyarı içeren afişler asıldı. Bu tehlikeli yapıların durumu ile ilgili yazışmalar başladı. İlerleyen günlerde de altında dükkan bulunan işletmelerde inşaat mühendislerimiz tarafından kiriş ve kolon kontrolü yapılacaktır. Projeler konusunda İmar Müdürlüğü ekipleri çok titiz bir çalışma sergiliyor. İnsan hayatını en ufak şekilde tehlikeye sokan yapılar tespit edersek, gereğini yaparız” dedi.