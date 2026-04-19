İncesu'da fidanlar toprakla buluştu

İncesu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına fidanlar toprakla buluştu. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler dualarla anıldı.

İncesu ilçesi Sivri Dağı eteklerinde gerçekleşen programa, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Müftüsü Muhammed Ertugay, Kuran Kursu Öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına yüzlerce fidan toprakla buluştu. Programda konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet dilerken öğrencileri de sosyal medya konusunda uyardı. Öğrenciler tarafından dikilen fidanlar toprakla buluşurken program yapılan dualarla son buldu.
 

