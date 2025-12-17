İncesu'da gece mesaisi: Yollar ulaşıma açıldı

İncesu Belediyesi tarafından ilçenin yüksek kesimlerinde yaklaşık 15-20 santimetreye ulaşan karla mücadele kapsamında yollarda çalışma gerçekleştirildi.

İncesu Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 40 kişilik karla mücadele ekiplerince ilçenin yüksek kesimlerinde yaklaşık 15-20 santimetreye ulaşan karla mücadele kapsamında yollarda çalışma olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 40 kişilik Karla Mücadele ekiplerimiz planlama doğrultusunda ilçemizin yüksek kesimlerinde yaklaşık 15-20 santime ulaşan karla aralıksız mücadelesini sürdürmektedir. Sorunsuz ve kesintisiz ulaşım için çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

