İncesu'da halı saha projesi hayata geçiyor

İncesu ilçesinde belediye tarafından spor altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında inşa edilen modern halı saha, vatandaşlara hizmet verecek. Gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla planlanan tesis, aynı zamanda sosyal yaşamı da canlandıracak. Halı sahanın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Projenin, özellikle gençleri spora teşvik etmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İncesu Belediyesi, ilçeye kazandırdığı bu yeni spor tesisiyle birlikte hem sportif faaliyetleri artırmayı hem de vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

