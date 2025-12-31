İncesu'da kar mesaisi: yollarda çalışmalar sürüyor
İncesu Belediyesi tarafından kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamada, 'Sorunsuz ve kesintisiz ulaşım için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir' denildi.
İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Karla Mücadele ekipleri ilçede etkili olan karla mücadeleyi sürdürüyor. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de alana giderek incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada, “Sorunsuz ve kesintisiz ulaşım için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.