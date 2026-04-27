İncesu'da Kaymakam Karakaş ile Başkan İlmek'ten yanan evde inceleme

İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesinde bir süre önce çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yanan evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Karakaş ve Başkan İlmek, yangının çıkış nedeni ve yaşanan mağduriyetle ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında aileye geçmiş olsun dileklerini ileten ilçe protokolü, gerekli desteklerin sağlanması noktasında yanlarında olduklarını ifade etti.