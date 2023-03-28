İncesu’da kolon ve kiriş kontrolü tamam

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ilçe genelindeki okullarda ve konut altı ticarethane bulunan yapılarda kolon ve kiriş kontrolü yapma kararı alan İncesu Belediyesi ekipleri çalışmalarını tamamladı. İnşaat mühendisi ve mimardan oluşan heyet, İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek’in talimatı ile ilçedeki 28 okul ve konut altı ticarethane bulunan yapılarda gözlemsel inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde sıkıntı tespit edilen bir adres Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Kolon ve kiriş kontrolünün tamamlandığını söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “ 6 Şubat’ta ülke olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Yaşadığımız bu felakette bir kez daha gördük ki deprem değil, binalar öldürürmüş. Bizlerde bu bilinçle Belediyemiz bünyesinde çalışan İnşaat mühendisi ve mimardan oluşan bir ekip kurarak ilçemizdeki okullarda ve konut altı ticarethane bulunan yapılarda kolon ve kiriş kontrolü yaptık. İlçe genelinde yaptığımız bu taramalarda ekiplerimiz, İmar Müdürlüğüne sunulan projelerle sahaya çıktı. İlçemizde yapılan okul ve bina incelemelerde her hangi bir kolon kesme sorunu ile karşılaşmadık. Tespit ettiğimiz eski bir yapıda yaşanan çatlak sorununu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdik. Belediye olarak bu konuya çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Hiçbir şey insan yaşamından önemli değildir” diye konuştu.