İncesu'da market denetimi: Son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi

İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde yaptıkları denetimlerde tavsiye edilen son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit etti.

İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde yaptıkları denetimlerde tavsiye edilen son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit etti. İncesu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İncesu Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı market denetimlerinde market raflarında satışa sunulmuş çok miktarda tavsiye edilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü yakaladı. Zabıta ekiplerimiz konuyla ilgili gerekli tespit tutanağını tutarak, imha ve cezai işlem işlem için son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Vatandaşların aldıkları ürünlerinde son kullanma tarihlerine bakmaları önemle rica olunur” dedi.

