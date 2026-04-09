İncesu'da müstakil evde yangın

Kayseri'nin İncesu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinde söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İncesu'da müstakil evde yangın

Yangın, dün akşam saatlerinde İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesinde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 
Diğer yandan İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek, evi yanan aileyi ziyaret etti. Başkan İlmek, evi yanan aileye destek sözü verdi. Kısa sürede evin yeniden inşa edilip aileye teslim edilmesi bekleniyor. 

Haber Merkezi

