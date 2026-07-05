İncesu'da Off-Road Heyecanı: 32 İlden 57 Takım Mücadele Etti

(RHA)- Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışlarında, 32 ilden gelen 57 takım dört farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.

İncesu Belediyesi tarafından İncesu Marina'da organize edilen etkinlik, Kamp ve Karavan Festivali'nin ardından ilçenin ev sahipliği yaptığı ikinci büyük organizasyon oldu. Etkinliğin ilk gününde Türkiye'nin farklı illerinden gelen yarışmacılar ilçe turuna katılırken, festival ateşinin yakılması ve havai fişek gösterileriyle organizasyonun açılışı gerçekleştirildi. İkinci gün ise dört kategoride düzenlenen yarışlarda 57 takım zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Adrenalin dolu anlara sahne olan yarışlar, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yaptığı açıklamada, ilçeyi festivaller kenti yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kamp ve Karavan Festivali'nin ardından Off-Road organizasyonuna da başarıyla ev sahipliği yaptıklarını ifade eden İlmek, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırladık. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu tür organizasyonlar hem ilçemizin hem de Kayseri'nin tanıtımına önemli katkı sağlıyor” dedi.

İlmek, önümüzdeki dönemde düzenlenecek Dragon Festivali ile Üzüm Festivali'nin hazırlıklarına da kısa süre içinde başlayacaklarını sözlerine ekledi.

