İncesu'da Off Road Heyecanı Başlıyor

Kayseri’nin İncesu ilçesinde ilk kez düzenlenecek Off Road Oyunları için hazırlıklar hız kazandı. Su Sporları Merkezi ve Kamp-Karavan Festivali gibi organizasyonlarla dikkat çeken İncesu Belediyesi, şimdi de motor sporları tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. İncesu Belediyesi ile Şahin TEAM OFF Road iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Marina bölgesinde özel bir yarış parkuru oluşturuluyor. İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan pistte, dev tekerli arazi araçları zorlu engelleri aşmak için mücadele edecek.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlara önem verdiklerini belirterek, “İncesu Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına değer katacak etkinliklerle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında Su Sporları Merkezi etkinlikleri, haziran ayında Kamp ve Karavan Festivali’nin ardından temmuz ayında Off Road Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca plaj voleybolu, Dragon Festivali ve Üzüm Festivali ile toplam 6 büyük organizasyona ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliklerin ilçe ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade eden İlmek, “Amacımız İncesu’ya yerli turist çekmek, ilçemizin doğal ve turistik değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda bunu başardık. 4-5 Temmuz tarihlerinde ilk kez düzenleyeceğimiz Off Road Oyunları’nda da adrenalin tutkunlarını ilçemizde ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kategori bazında gerçekleştirilecek yarışlarda çok sayıda sporcunun mücadele etmesi beklenirken, organizasyonun bölgeye yoğun ziyaretçi çekmesi öngörülüyor.