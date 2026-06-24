İncesu'da Off Road Heyecanı Yaşanacak

Kayseri’nin İncesu ilçesi, otomobil sporları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İncesu Belediyesi ve Şahin Off Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek olan İncesu Off Road Oyunları, 5 Temmuz Pazar günü İncesu Marina bölgesinde gerçekleştirilecek. Özel olarak hazırlanan pistte yapılacak organizasyona Kayseri başta olmak üzere çeşitli illerden çok sayıda off road sporcusu ve motor sporları tutkununun katılması bekleniyor. Doğa ve adrenalini bir araya getirecek etkinliğin bölgeye hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Yarışlar öncesinde 4 Temmuz Cumartesi günü lansman programı düzenlenecek. Lansman kapsamında yarışmaya katılacak araçlar tanıtılacak, şehir içi araç geçişleriyle organizasyonun heyecanı vatandaşlarla paylaşılacak.

5 Temmuz’da gerçekleştirilecek yarışlarda ise sporcular, hazırlanan zorlu parkurda araçlarının performansını ve sürüş becerilerini sergileyecek. Off road araçlarının farklı etaplarda mücadele edeceği organizasyonda yarışmacılar 4 ayrı kategoride dereceye girebilmek için yarışacak.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçeyi etkinlikler ve festivaller merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “İncesu’yu festivaller ve etkinlikler ilçesi yapmayı hedef olarak belirledik. 10 bin katılımcıyı aşan Kamp ve Karavan Festivali’nin ardından şimdi de ilk kez Off Road etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Adrenalin tutkunlarının bir araya geleceği programda birbirinden çekişmeli yarışlar yaşanacak. Bu kapsamda standartlara yakın bir parkur hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı 5 Temmuz’da İncesu’ya bekliyoruz” dedi.