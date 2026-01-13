İncesu'da otobüs TIR'a çarptı: 3 yaralı

İncesu İlçesinde karayolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İncesu'da otobüs TIR'a çarptı: 3 yaralı

Kaza saat 09.00 sıralarında Kayseri - İncesu karayolunda meydana geldi. Şanlıurfa - Kayseri seferi yapan yolcu otobüsü İncesu İlçesi yakınlarında önünde giden TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

