İncesu'da otobüs TIR'a çarptı: 3 yaralı
İncesu İlçesinde karayolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Kayseri - İncesu karayolunda meydana geldi. Şanlıurfa - Kayseri seferi yapan yolcu otobüsü İncesu İlçesi yakınlarında önünde giden TIR’a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.