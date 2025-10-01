İncesu'da Rasim Ünal Aile Sağlık Merkezi açıldı

İncesu Saraycık Mahallesi'nde Rasim Ünal Aile Sağlık Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

İncesu'da Rasim Ünal Aile Sağlık Merkezi açıldı

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yapılan Rasim Ünal Aile Sağlık Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Karaçavuş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, muhtarlar ve mahalle halkının katılımıyla gerçekleşti. 
Yapılan açıklamada, “Hayırseverimize teşekkür eder, halkımıza sağlıklı günler dileriz” denildi.

