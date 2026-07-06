İncesu'da spor kompleksine Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı verildi

İncesu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa İlmek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündemde yer alan maddeler oy birliğiyle karara bağlanırken, MHP'li Meclis üyeleri Muharrem Bayrak ve İsmail Turan tarafından sunulan yazılı önerge de görüşüldü. Önergede, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının ilçede kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan Fırınönü Mahallesi'ndeki spor kompleksine verilmesi talep edildi. Mecliste yapılan değerlendirme sonucunda önerge oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından açıklamalarda bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Meclis üyelerimiz Muharrem Bayrak ve İsmail Turan, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin bir tesise verilmesi yönünde yazılı önerge sundular. Meclisimizde yaptığımız değerlendirme sonucunda, 'Vefayı gönülde, ismi eserde yaşatmak' anlayışıyla ilçemizde yapımını tamamladığımız ve kısa süre içerisinde hizmete açacağımız spor kompleksine Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını verme kararı aldık. Tesiste son eksiklikler tamamlandıktan ve ismine yakışır tabela çalışması yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.