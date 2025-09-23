İncesu’da Tarihi Mozaik Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Kazı çalışmaları, Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Kazı alanında Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait nitelikli mozaikler gün yüzüne çıkmaya başladı. Çalışmaların, bölgeye yeni bir turistik destinasyon kazandırması bekleniyor.

Yeni Bulgular Heyecan Veriyor

Kazı alanında yapılan incelemelerde, 600 metrekarelik bir mozaik alanı ile birlikte, üst düzey bir yöneticinin sarayının olabileceği izleri taşıyan yapılar ortaya çıkarıldı. Ayrıca, milattan sonra 300-400 yıllarına ait mezarların bulunması, bölgenin tarihi sürecine dair önemli ipuçları sunuyor.

Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, bu yılki çalışmalarda yapının güney ve doğu kısımlarına yoğunlaştıklarını belirtti. Elde edilen verilerin, bölgenin tarihi zenginliğini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Gelecek Planları

Kazı alanının bir ören yeri olarak ilan edilmesi için gerekli başvurular yapılacak ve bölgenin üst örtüsüyle ziyaretçilere açılması planlanıyor. Bu süreçte, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çeşitli projeler üzerinde çalışılmakta.

Tarih kokan bu bölgede yürütülen çalışmalar, Kayseri’nin kültürel mirasını zenginleştirmeye ve bölgeyi turizm açısından cazip hale getirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.