İncesu'da ulaşım aksamaması adına çalışmalar sürüyor
İncesu Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşım aksamaması adına gece saatlerinde başlayan çalışmalar sürüyor.
İncesu Belediyesi Fen İşleri ekiplerince ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamaması adına gece saatlerinde başlayan çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamada ise, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Fen İşleri ekiplerimiz ilçemiz genelinde 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerimiz sahada” denildi.