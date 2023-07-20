İncesu'da yapımı süren okul tamamlanma aşamasında

 Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen okul inşaatını inceleyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç üzerine okul yapımını üstlendiklerini ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. 

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  • 20.07.2023 15:18
  • Güncelleme: 20.07.2023 15:18
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İncesu'da yapımı süren okul tamamlanma aşamasında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi TOKİ Konutları’na Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve yapımı son aşamaya gelen okulun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, okulun inşa çalışmalarını inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler aldı. Büyükkılıç’a teknik gezi sırasında İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç üzerine okul yapımını üstlendiklerini ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. 

“OKULUMUZ TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ”

Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki eğitim ihtiyacının karşılanacağına vurgu yapan Büyükkılıç, “Şuanda İncesu ilçemize bağlı olan Saraycık bölgemizde TOKİ mahallemizdeyiz. Buradaki 432 konutumuzun eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Okulumuz tamamlanma aşamasına geldi. Milli Eğitim’imiz inşallah gerekli hazırlıklarını yapar, biz de müracaatımızı yaparız, buradaki dostlarımızın eğitim problemi çözülmüş olur. İncesu Belediyemize, yüklenici firmamıza, katkısı olan camiamıza ve en önemlisi bundan sonraki süreçte hizmet verecek Milli Eğitim’imizin ekibine teşekkür ediyorum. İncesu ilçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
 
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Burada bir okul sorunumuz vardı. Sağ olsun Memduh başkanımız, Büyükşehir’imiz bu sorunu giderdi. Yeni eğitim dönemine hazır hale gelecek. İlçemize, mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. Memduh Başkanım nezdinde Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

BÜYÜKKILIÇ, SARAYCIK MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Saraycık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, “Daha güzel, daha iyi, daha konforlusunu insanımız hak ediyor. Devletiyle, vatanıyla, milletiyle barışık, Sayın Cumhurbaşkanımızın dua kaynaklarısınız” dedi.

1ha

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