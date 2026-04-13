İncesu'da yatağa bağımlı hastalara evde bakım hizmeti

Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından yürütülen “İncesu’da Yalnız Değilsiniz” projesi çerçevesinde ilçede sayıları 60’a yaklaşan yatağa bağımlı hastalara düzenli olarak evde bakım hizmeti veriliyor. Alanında uzman personelden oluşan ekipler, belirlenen program dahilinde hastaların evlerine giderek saç ve sakal tıraşı, banyo, tırnak kesimi gibi temel kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Hizmet sırasında hijyen kurallarına uygun şekilde gerekli sağlık ve temizlik önlemlerinin titizlikle uygulandığı belirtildi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bakıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “İncesu’da ihtiyaç sahibi, yatalak ve kimsesiz vatandaşlarımız yalnız değildir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her zaman halkımızın yanındayız. Belediyemiz, hemşehrilerimizin hizmetindedir” dedi.