  • İncesu'da Yeni İçme Suyu Projesi: 3 Milyon TL'lik Terfi Hattı İmalatı Başladı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı yatırımları kapsamında önemli bir adım atıldı. Semerkent, Karakoyunlu ve Fırınönü mahallelerinde içme suyu iletim kapasitesinin artırılması amacıyla 3 milyon 751 bin TL maliyetle terfi hattı imalatına başlandı.

Bu projeyle birlikte, iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklık gibi tehditlere karşı yeni içme suyu kaynaklarının devreye alınması hedefleniyor. Fırınönü Mahallesi'nde açılan yeni sondaj kuyusuyla, bölgeye ek su kaynağı kazandırılmış oldu. Söz konusu kuyudan elde edilen suyun iletimi için başlatılan terfi hattı imalatı hızla sürdürülmekte.

Proje tamamlandığında, Semerkent, Karakoyunlu ve Fırınönü mahallelerinde içme suyu iletim kapasitesi önemli ölçüde artacak. KASKİ, bu tür yatırımlarla sürdürülebilir su yönetimi ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, suyun korunması ve verimli kullanılması gerekliliği de vurgulanıyor.

Bu önemli altyapı adımının, bölge halkı için uzun vadeli bir çözüm sunması bekleniyor.

Haber Merkezi

