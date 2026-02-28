İncesu'da yoğun kar mesaisi

İncesu Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle önlemler alındı. Ekipler, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamada ise, “ Kar durmuyor, biz de durmuyoruz. Ekiplerimiz, yoğun şekilde başlayan kar yağışına karşı sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev başındayız” denildi.