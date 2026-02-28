İncesu'da yoğun kar mesaisi
İncesu Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.
İncesu Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle önlemler alındı. Ekipler, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamada ise, “ Kar durmuyor, biz de durmuyoruz. Ekiplerimiz, yoğun şekilde başlayan kar yağışına karşı sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev başındayız” denildi.