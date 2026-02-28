İncesu'da yoğun kar mesaisi

İncesu Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İncesu'da yoğun kar mesaisi

İncesu Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle önlemler alındı. Ekipler,  vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamada ise, “ Kar durmuyor, biz de durmuyoruz. Ekiplerimiz, yoğun şekilde başlayan kar yağışına karşı sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev başındayız” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükkılıç'a Ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükkılıç'a Ziyaret
Erbakan için Erkilet'te Anma Programı
Erbakan için Erkilet’te Anma Programı
Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Başkan Altun, 'Bugün televizyonlarda herkes keşke Erbakan hoca olsaydı diye konuşacak'
Başkan Altun, “Bugün televizyonlarda herkes keşke Erbakan hoca olsaydı diye konuşacak”
Asansör boşluğuna düşen İnşaat Mühendisi için İMO'dan Basın Açıklaması
Asansör boşluğuna düşen İnşaat Mühendisi için İMO'dan Basın Açıklaması
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması: 'Milli ve manevi değerleri hedef almış bir pusudur'
AK Parti’den 28 Şubat açıklaması: 'Milli ve manevi değerleri hedef almış bir pusudur'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!