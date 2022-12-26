İncesu’da yüz güldüren davranış

İncesu’da bir fabrikada işçilik yapan Şükrü Salman, merkez otobüs durağı çevresinde bir miktar para buldu. Salman, bulduğu parayı, İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirerek sahibine ulaştırılmak üzere tutanak karşılığı teslim etti. Duyarlılık göstererek örnek davranış sergileyen vatandaşa İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek adına teşekkür plaketi verildi.

İncesu halkının kadirşinas olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İlmek, “Bulduğu parayı tereddüt etmeden belediyemize getirdi. Biz de paranın sahibini bulmak için gerekli çağrıda bulunduk. İlçe halkımız bu gibi konularda çok duyarlı. Böyle insanların var olduğu ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.