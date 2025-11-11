İncesu'daki zincir marketlerde denetim: Günü geçmiş gıdalar toplatıldı

İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliği ile ekipler tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile zincir marketlerde tavsiye edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik yapılan denetimlerde küflenmiş ürünlere el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili tüm şikâyetlerini ALO 174 ihbar hattına iletmeleri özellikle rica olur” ifadelerine yer verildi.