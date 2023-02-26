İncesu’dan afet bölgesine 125 kuaför gönderildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremin yaraları sarılıyor. Kayseri’den de bölgeye birçok destek gidiyor. İncesu Belediyesi ve Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğiyle Elbistan İlçesi Pınarbaşı mevkiindeki depremzede kamp alanında ücretsiz şekilde işlem yapılıyor.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yaptığı açıklamada, “Depremin ilk gününden bu yana bölgenin yaralarını sarmak için belediye olarak çalışma içerisindeyiz. Göksun ilçesi Ericek Mahallesinde ekiplerimizin bir bölümü enkaz kaldırma çalışması yaparken diğer ekiplerimiz de depremzedelerimizin yaralarını sarmak için çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriyor. Bugün de Elbistan ilçesine bağlı Pınarbaşı mesire alanında bulunan depremzedelere yönelik kişisel bakım hizmeti sağladık. Depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. Salı günü için de hazırladığımız hijyen ve giyim paketleri depremzedelerimize ulaşacaktır. Kayserinin tüm belediyeleri olarak sahadayız ve bu yarayı en kısa zamanda saracağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan bölgede olmaktan ve hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başta sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a ve İncesu ekibine bizlere olan desteğinden, bölgeye gelmemizi sağlamasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri’den 125 kuaför, 25’i bayan olmak üzere afet bölgesine geldik. Elimizden geldiği kadar işlem yapıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. 25 bayan kuaförümüz şu anda çadırlarda işlem yapıyor. Canı gönülden buraya geldiler. Bu durum benim için onur verici” dedi.

Kayseri’den afet bölgesine giden Berber Mustafa Özulu ise, “Kayseri’ye gelen depremzedeler için zaten hizmet veriyorduk ancak böyle bir yere de gelmemiz gerekiyordu. Sağ olsun başkanımız öncülüğünde buradayız. Belki 500 kuaför arkadaşımız ismini yazdırdı ancak 125 kişi olarak geldik. Acı hepimizin acısıdır. Türkiye ağlıyor. Bugün böyle bir yerde bizim olmamamız mümkün değildir” diye konuştu.