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İncesu Kamp ve Karavan alanında 100'ün üzerinde karavan, 300'ün üzerinde de çadır kuruldu

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri kamp-karacan festivaliyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Burada 100'ün üzerinde karavan, 300'ün üzerinde de çadır bulunuyor. Şuan 5 bin civarında insanımız burada zaman geçiyor' dedi.

İncesu Kamp ve Karavan alanında 100'ün üzerinde karavan, 300'ün üzerinde de çadır kuruldu

İncesu Belediyesi tarafından İncesu Marina’da kamp-karavan festivali düzenlendi. Dün başlayan festivali yarın akşam sona erecek. Festivale karavan ve çadırları ile gelen vatandaşlar kamp yapma imkanı buluyor. Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Kamp - karavan festivalimizin 3’üncüsünü tertip ediyoruz. Çok ciddi kaygıyla başladığımız festivalin ciddi bir boyuta gelmiş olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 1 ay öncesinde İncesu Marina su sporları merkezini açmıştık. Bununla birlikte festival bir bütünlük arz etti. Ciddi bir katılım var. Tüm alanı vatanadaşlarımıza kullandırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz hizmetin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımızı bu doğa harikasını görmeye davet ediyorum. Burada 100’ün üzerinde karavan, 300’ün üzerinde de çadır bulunuyor. Halen buraya gelenler var. Buraya katılım öğleden sonraya kadar devam eder. Şuan 5 bin civarında insanımız burada zaman geçiyor” diye konuştu.
 

Haber Merkezi

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