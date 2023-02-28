İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, ilçede meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" dedi.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, ilçede ve şehir merkezinde paniğe yol açtı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör kaymakam olarak görev yapan İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre bugün 18.16’da ilçemizde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Başta İncesulu hemşehrilerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.