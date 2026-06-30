İncesu Kırsalına 17.5 milyon Liralık Sıcak Asfalt

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İncesu ilçesine bağlı Şeyhşaban Mahallesi’nde 3,5 kilometrelik güzergâhta altyapı güçlendirme, yol genişletme ve sıcak asfalt uygulamaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında güzergâhta altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilirken, yol genişletme çalışmalarıyla ulaşım kapasitesi artırılıyor. Ardından uygulanacak sıcak asfalt serimiyle yolun dayanıklılığı ve sürüş konforu üst seviyeye taşınacak.

Yaklaşık 5 bin ton sıcak asfalt kullanılacak proje için toplam 17 milyon 500 bin TL’lik yatırım yapıldığı belirtilirken, çalışmanın yalnızca ulaşım alanında değil, kültür turizmi açısından da önemli katkılar sunması bekleniyor.

Şeyh Turesan Veli Hazretleri Türbesi ile Şeyh Şaban Hazretleri Türbesi’ne ulaşımı sağlayan güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bölgeye gelen ziyaretçilerin erişimi kolaylaşacak, mahalle sakinlerinin günlük yaşam kalitesi de artacak.

Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, mahalleye yapılan hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Muhtar Akduran, “Belediyemizin bizlere kazandırdığı hizmetten dolayı minnettarız. Başta Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza minnettarız. Gerçekten büyük bir hizmet yapılıyor. Bu şekilde bir hizmeti kazandırdıkları için başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir ihtiyaçtı ve başkanlarımızda bizi dinlediler ve bu yatırımla bizleri buluşturdular” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam standartlarını yükselten, ulaşım altyapısını güçlendiren ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlarla kentin her noktasına kaliteli hizmet ulaştırmayı sürdürürken, kırsal bölgelerde yol konforunu kalıcı hale getirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.