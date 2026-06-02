İncesu Marina 3. Kamp ve Karavan Festivali'ne Hazırlanıyor

İncesu Marina’da 5-6-7 Haziran’da düzenlenecek festival kapsamında ziyaretçiler, üç gün boyunca doğa, spor ve eğlenceyi bir arada yaşama fırsatı bulacak. Festivalin ev sahibi olan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırdı. Başkan İlmek, “İncesu Marina’da gerçekleştireceğimiz Kamp ve Karavan Festivali’ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ailelerin keyifli vakit geçireceği, doğa ve eğlencenin bir arada yaşanacağı güzel bir organizasyon hazırladık” dedi.

Festival programı kapsamında ünlü sanatçı Ercan Yıldız sahne alarak sevilen eserlerini seslendirecek. Bunun yanı sıra kano yarışları, su sporları gösterileri, çeşitli yarışmalar ve çocuklara yönelik etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda karavan tutkununun katılması beklenen festival, Cuma günü kamp ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Üç gün sürecek etkinlik, Pazar akşamı gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.

İncesu Marina’da düzenlenecek festivalin, hem bölge turizmine hem de ilçenin tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.