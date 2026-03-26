İncesu Marina'da çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Marina'da devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Marina’da devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan İlmek, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında marina çevresinde sürdürülen peyzaj ve altyapı çalışmalarını değerlendiren Başkan İlmek, özellikle baraj çevresinde gerçekleştirilen elektrik ve su hatlarının yer altına alınması çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Söz konusu uygulamanın hem görsel kirliliği ortadan kaldıracağını hem de altyapının daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren İlmek, İncesu’nun sosyal ve turistik potansiyelini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

