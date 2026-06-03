İncesu Marina’da Kamp Karavan Festivali Öncesi Keneye Karşı Önlem

Belediye ekipleri tarafından uzman personel nezaretinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla kene, sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ilaçlar kullanıldı. Marina alanının tamamında gerçekleştirilen uygulamalarla, festival süresince oluşabilecek sağlık risklerinin en aza indirilmesi hedeflendi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, vatandaşların sağlığının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kamp ve karavan festivaline katılacak misafirlerin huzurlu bir ortamda konaklayabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. İlmek, “İncesu Marina’da gerçekleştireceğimiz Kamp Karavan Festivali için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halk sağlığını ön planda tutarak uzman ekiplerimiz tarafından kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yaptık. Misafirlerimizi temiz, güvenli ve sağlıklı bir ortamda ağırlayacağız” dedi.

Festival alanında temizlik, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının da sürdüğü belirtilirken, 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona çevre illerden ve Türkiye’nin birçok noktasından çok sayıda kamp ve karavan tutkununun katılması bekleniyor.