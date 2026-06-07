'İncesu Marina Kamp Alanı Meyhaneye Döndüˆİddası

Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali, alkol tüketildiğine dair iddialar nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Vatandaşların tepkisi, 'Marina Karavan ve Çadır Kampı meyhaneye döndü' sözleriyle özetlendi.

'İncesu Marina Kamp Alanı Meyhaneye Döndüˆİddası

Üst Düzey Katılım, Beklenmedik İddialar

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından organize edilen festival için görkemli bir açılış yapılmıştı. Ancak vatandaşlardan gelen ihbarlarda, etkinlik alanında alkol tüketiminin yoğun olduğu ileri sürüldü.

Vatandaşların Tepkisi

Kamuya açık İncesu Marina çevresinde gerçekleştirilen festivalle ilgili konuşan vatandaşlar, “Bir yandan işletmelere ruhsat konusunda katı tutum sergilenirken, diğer yandan binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde alkol tüketimine göz mü yumuluyor?” diyerek tepki gösterdi.

Muhafazakâr Kimlik ve Çelişki

Kayseri’nin muhafazakâr kimliğinin sürekli vurgulandığını hatırlatan vatandaşlar, “Üst düzey AK Partili isimlerin açılışını yaptığı bir festivalde alkol tüketildiği iddiaları nasıl açıklanacak? Kamuya açık alanlarda hangi kurallar geçerli?” sorularını gündeme taşıdı.

Gözler Belediyede

Festival alanında alkol tüketimine izin verilip verilmediği, belediyenin bu konuda denetim yapıp yapmadığı ve organizasyon kurallarının nasıl uygulandığı konusunda kamuoyuna net bir açıklama bekleniyor. Tartışmalar büyürken gözler şimdi İncesu Belediyesi ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi.

 

 

Haber Merkezi

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