İncesu Marina Lisanslı Kano Merkezi Oldu

Türkiye Kano Federasyonu ekiplerince gerçekleştirilen alan değerlendirmelerinde, İncesu Marina’nın durgun su yapısı sayesinde antrenman ve yarış organizasyonları için ideal şartlara sahip olduğu belirlendi. Modern marina yapısı, iskeleleri ve spor altyapısıyla dikkat çeken tesis, Kayseri’nin önemli spor merkezlerinden biri haline geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yıllar önce atıl durumda bulunan alanı yeniden canlandırarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “8 yıl önce kimsenin gitmediği, çekindiği Marina’yı ayağa kaldırarak halkımızın hizmetine sunduk. ‘Bir bardak suda fırtına koparacağız’ dedik ve İncesu Marina’yı su sporlarının merkezi haline getirdik. Her hafta binlerce aileyi ağırlıyoruz. Marinanın nitelik kazanması için yaptığımız başvuru, gerekli incelemelerin ardından olumlu sonuçlandı. İncesu Marina, Türkiye Kano Federasyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda lisanslı kano faaliyetleri için uygun bulundu. Durgun su yapısıyla antrenman ve yarışlar için ideal merkez unvanını kazandı” dedi.

İncesu Marina’nın kamp ve sosyal alanlarıyla sporun merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan İlmek, tesisin gelişimi için çalışmaların süreceğini belirterek, “İncesu Marina’yı daha da ileri taşıyacağız. Eylül ayından itibaren önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.