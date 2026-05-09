İncesu Marina Su Sporları Merkezi Hizmete Açıldı

İncesu Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezin açılış programına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, kano sporunun Kayseri genelinde yaygınlaştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte çalışma yürüttüklerini belirterek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in ilçeyi su sporlarında merkez haline getirme yönündeki çabasının kıymetli olduğunu söyledi.

Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edilmesinin önemine değinen Çiçek, spor başkenti unvanının gereği olarak şehrin her noktasında sportif organizasyonların artırılacağını ve gençlerin spora yönlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu kaydetti. Çiçek, Kayseri’nin aynı zamanda Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise İncesu’nun önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekerek, su sporları alanında Tomarza, Yahyalı, İncesu ve Yamula Barajı ile Kayseri’nin adından söz ettirmeye başladığını dile getirdi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de projenin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi anlamı taşıdığını belirterek, merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

